Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede 440'dan fazla nükleer reaktör bulunuyor. Peki, bu dev enerji fabrikaları hangi ülkelerde yer alıyor ve en büyüğü hangisi? Nükleer enerji, küresel enerji haritasını nasıl şekillendiriyor?

Dünya genelinde birçok ülkede nükleer enerji santralleri bulunmaktadır. 2021 yılı itibarıyla, 30'dan fazla ülkede 440'dan fazla nükleer reaktör bulunmaktadır ve birçok ülkede yeni nükleer santrallerin inşası devam etmektedir.

Dünyanın en büyük nükleer enerji santralleri genellikle elektrik üretim kapasitesine göre sıralanır. İşte dünyanın en büyük nükleer enerji santrallerinden bazıları:

Bruce Nuclear Generating Station (Kanada): 6,430 MW

Hanul Nuclear Power Plant (Güney Kore): 6,189 MW

Hanbit Nuclear Power Plant (Güney Kore): 5,881 MW

Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (Ukrayna): 5,700 MW

Nükleer enerji santrallerine sahip bazı ülkeler şunlardır: ABD, Fransa, Çin, Japonya, Rusya, Almanya, Güney Kore, Hindistan, Kanada, İngiltere ve daha fazlası.

Yeni nükleer santrallerin inşası, özellikle Asya'da, örneğin Çin ve Hindistan'da hız kazanmaktadır. Aynı zamanda, birçok ülke nükleer enerjiyi iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerinin bir parçası olarak görmektedir. Öte yandan, bazı ülkeler, özellikle Almanya, nükleer enerjiden vazgeçme yönünde politikalar uygulamaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

