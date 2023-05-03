Çizgi romanlar, yıllardır okuyucuları kendilerine hayran bırakıyor. Dünya genelinde birçok ülkede farklı türlerde yüzlerce çizgi roman serisi yayınlanıyor. Peki, dünyada en çok sevilen çizgi romanlar hangileri?

İşte, dünya genelinde en çok okunan ve sevilen çizgi romanların başında gelen 10 seri:

Batman

Spider-Man

Superman

X-Men

The Walking Dead

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Watchmen

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Naruto

One Piece

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Bleach

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Attack on Titan

Bu serilerin her biri, benzersiz karakterleri, karmaşık hikayeleri ve hayran kitlesi tarafından sevilen çizimleri ile öne çıkıyor.

Batman, özellikle karanlık tonu, gizemli karakterleri ve Gotham şehrinin zenginliğiyle ünlüdür. Spider-Man, okuyucuları genç bir süper kahramanın maceralarına götürürken, Superman ise klasik bir süper kahraman hikayesiyle tanınır.

X-Men, farklı süper güçleri olan bir grup kahramanın maceralarını anlatırken, The Walking Dead zombi kıyameti sonrası hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın hikayesini anlatır. Watchmen, süper kahramanlar arasındaki güç mücadelesine odaklanırken, Naruto ve One Piece Japon mangaları olarak tanınır ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Bleach, bir lise öğrencisinin bir Shinigami (ölülerin ruhlarını ölüler diyarına gönderen tanrısal varlıklar) olmasıyla başlayan fantastik bir seridir. Attack on Titan, genç bir askerin, insanlığı devasa canavarlarla mücadele ederken korumaya çalıştığı bir dünyada geçen bir macerayı anlatır.

Bu seriler, her biri benzersiz özellikleriyle birçok hayranın kalbini kazanmış durumda. Çizgi roman dünyası, okuyucularına sonsuz keşif imkanı sunmaya devam ediyor.