House, tech house ve minimal tarzlarda uzmanlaşan, önde gelen gece kulüplerinde 10 yılı aşkın süredir DJ olarak performansları sergileyen Kerem Tekinalp’le, dans müziği tutkunlarının nabzını tutan, Burn Residency Yarışması'nın 2017 Ibiza ayağında (dünyanın en prestijli DJ/Prodüktör yarışması olarak kabul edilen), birincilik ödülünü kazanan, dünya çapında dans müziğinin süper starları olarak kabul edilen birçok isimle birlikte sahne alan Furkan Kurt 2023 yazına hızlı girmeye hazırlanıyorlar.

Hazırladıkları projelerle dünya basınında da dikkatini çeken ikili, hem yurt içinde hem de global festival ve kulüplerde çalmak için 2023 yazı için şimdiden önemli anlaşmalara imza attılar.

Kerem Tekinalp, 2015 yılında kendi sahibi olduğu 'Berlinist' records etiketiyle ilk E.P’si olan 'Gate' E.P'sini yayınladı ve bu parça ile Avrupa ve Asya'daki performanslarına kapı açtı. Uzun süredir birlikte çalışmalara imza atan ikili 'Ehlikeyf' adlı viral bir parça yayınladı ve Beatport'ta #TOP100'e girdi ve Shazam verilerine göre Los Angeles, Dubai, Balkanlar ve diğer bölgelerde popüler oldu. 2021 yazında, Kerem Tekinalp, soulful groovy iş birliği parçası 'Ortaya' (w/ HKNC) [Papa Black Records] ile Spotify'ın resmi çalma listesine gururla giriş yaptı.