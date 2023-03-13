Ünlü Saksafonist Anıl Şallıel yeni albümü Excited öncesi albüm içerisinde yer alan “January 13 for Soyberk” parçasını dinleyicileri ile buluşturdu. Anıl Şallıel "January 13 for Soyberk" adlı eseri geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ünlü bas gitarist İsmail Soyberk için bestelemiş. Ağıt niteliğindeki esere dünyaca ünlü azeri ses sanatçısı Sevda Elekperzadeh'te sesi ile eşlik ediyor. Excited Şallıel'in ikinci solo albümü olarak dinleyicileri ile buluşmak üzere gün sayıyor. Türk müziği ve caz müziğini harmanlayan sanatçı yaptığı müziği Türk Caz Müziği olarak tanımlıyor. Albüme eşlik eden dünyaca ünlü azeri sanatçı yıllar süren sessizliğini türk caz sanatçısı Anıl Şallıel ile bozuyor.

Caz ve popüler müzik sahnesinin genç yeteneği Anıl Şallıel 27.07.1993 doğumlu olup, 8 yaşında babası Mümin Şallıel’in teşviki ile saksafon öğrenmeye başlamıştır. Profesyonel müzik hayatına 14 yaşında başlamıştır. 15 yaşında ünlü davul virtüözü Dave Weckl ile aynı sahneyi paylaşmıştır.

Müzik tarzlarını ayırmadan her tarzı çalmaya özen gösteren Şallıel, 1200’e yakın albüm, dizi, film ve jingle’a nefesini vermiştir...

30 nisan 2012’de Uluslararası Caz Günü kapsamında ünlü İtalyan gitarist Nicola Conte ile aynı sahneyi paylaşmıştır. Türk Hava Yolları ile yaptığınız seyahatlerinizde dinlediğiniz kabin müzikleri Anıl Şallıel’ ın nefesi ile seslendirilmiştir. Raul Midon , Adil Maksutovic ve Anthony Strong ile çalışmalar yapmıştır

Sevda, 4 Temmuz 1977'te Bakü'de dünyaya geldi. 1998 yılında Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden mezun oldu. 1991-1993 yıllarında "Aypara" grubunda, 1993-2001 yılları arasında "RAST" grubunda vokallik yapmıştır. Azeri şarkıcı Alim Qasimovdan özel muğam dersleri almıştır. 7 tane solo albümü vardır.

Azerbaycan’ ın en değer verilen sanatçılarından biri olan Elekberzade, 10 yıl aradan sonra sessizliğini Anıl Şallıel’ in albüm projesinde bozuyor. Anıl Şallıel’ in tamamı kendi bestelerinden oluşan albümünde vokal performansı ile bestelere eşlik ediyor. Kulaklarınızın pasını silecek bu global albüm çıkış için gün sayıyor.

Uzun süredir albüm çıkartmayan Sevda Elekberzade 10 yıl aradan sonra, Anıl Şallıel’ in albüm projesinde sevenlerine tekrardan merhaba diyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi