müzisyen JAIN yepyeni bir imaj ve müzikal yaklaşımla geri döndü! Sanatçının bu bahar Columbia/Sony Music Fransa etiketiyle yayınlanacak olan ve merakla beklenen yeni albümünün ilk parçası ‘The Fool’ mistik klibiyle birlikte şimdi yayında!

Afrika’dan Orta Doğu müziğine kadar birçok kültürden ilham almasıyla dikkat çeken popstar için hem kişisel hem de sanatsal açıdan yeni bir sayfa olan bu şiirsel çalışma, kendini güçlendirme, yeni başlangıçlar ile kişinin korkularının üstesinden gelme ihtiyacını temsil ediyor. Sanatçının pandemide üretmeye başladığı, bu sene içerisinde yayına girecek çok-kültürlü pop ve folk albümü Kate Bush ve Stevie Nicks gibi sanatsal ilham kaynaklarından beslenirken müziğinin büyük bir kısmı Arap perküsyonu, Afrika ritimleri, elektro,reggae, soul ve hip hop gibi birçok sayısız türü harmanlıyor.

Sanatçı, projenin oldukça ilgi çekici ve yenilikçi görsel evrenini tasarlarken annesinin ona aktardığı bir gelenek olan ve kendisine dünyanın tehlike ve olasılıklarına dair içgüdüsel bir algıyla bilinmeyene atlama gücü verdiğini belirttiği Marsilya tarotundan büyük ölçüde ilham alıyor. Budala (The Fool) ise sanatçının ifadesiyle destedeki en kutsal kart olarak karşımıza çıkıyor.

“Budala durumuna düşmeyi göze almadığınız sürece hiçbir yolculuğa çıkamazsınız. İlk adımı atmak, araba kullanmak, aşık olmak. Dengenizi kaybetme riskiniz her zaman vardır. Her an. Ama sonunda, budalaların yolculuğu tek yolculuktur.”

