Tüm dünyada ziyaretçi rekorları kıran ünlü “Tutankhamun Çocuk Kral’ın Hazineleri” sergisi UNIQ Expo İstanbul’da açıldığı ocak ayından bu yana meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. 3300 yıl önce henüz 9 yaşında tahta geçen ve 19 yaşında esrarengiz biçimde ölen firavun Tutankhamun’un, mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları gibi paha biçilemez 400’ün üzerinde eserin birebir replikalarının yer aldığı sergi, açıldığı günden bugüne 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Antik Mısır, sanat tarihi ve arkeoloji meraklıları ile aileler, çocuklar ve gençleri UNIQ Expo İstanbul’da 1500 metrekarelik alana yayılan dev bir sergiyle etkisine alan Çocuk Kral’ın Hazineleri sergisi gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mayıs ayı sonuna kadar ziyarete açık kalacak.

60 yıldan uzun bir süredir dünyanın önemli metropollerini dolaşan ve 40 milyondan fazla ziyaretçiyle rekorlar kıran “Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri Sergisi”, hazinenin Mısır’daki Krallar Vadisi’nde keşfedilişinin 100. yıldönümünde ilk kez sergilendiği Türkiye’de UNIQ Expo İstanbul’da da yoğun ilgi görüyor. 20. Yüzyılın en önemli arkeolojik keşfi ve aynı zamanda tarihte keşfedilen en zengin ve en ilham verici antik kral hazinelerinden biri olan Tutankhamun’un hazineleri için düzenlenen sergiyi, açılışından bugüne yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti. İstanbul’da son yılların en çok ilgi uyandıran kültür-sanat etkinliklerinden biri olan “Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri Sergisi”nin süresi, özellikle tarih severler ve aileler tarafından gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mart ayı sonundan mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi