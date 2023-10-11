Zelenskiy: Yardım almaya devam edeceğimiz konusunda bize güvence verildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ortaklarının", Ukrayna'nın yardım almaya devam edeceği ve kimsenin Ukrayna'yı terk etmeyeceği konusunda kendilerine güvence verdiğini bildirdi.

Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüşen Zelenskiy, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Belçikalı uzmanları, Ukraynalı pilotların ve teknik personelin eğitimine dahil ettiği için Belçika hükümetine teşekkür eden Zelenskiy, "Bugün, Belçika'nın Ukrayna'ya F-16 uçakları sağlamaya hazır olduğuna ve 2025'te uçakların Belçika'dan teslim edileceğine dair karar alması çok önemli." dedi.

Zelenskiy, yakınlarda oluşturulan IT koalisyonunun giderek geliştiğini ve Belçika'nın da bu koalisyona katıldığını belirtti.

Belçika'nın Ukrayna'nın Barış Formülü'nün birkaç maddesinin uygulanması üzerinde çalıştığını aktaran Zelenskiy, şunları söyledi:

"Belçika, Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonu olmak üzere her iki cephede de ülkemizi destekliyor. Bunu takdir ediyoruz. Bugün burada tüm ortaklarımızla yaptığımız çalışmaların içeriğinden, ortaklarımızın ruh halinden Ukrayna'nın bir gün hem AB'nin hem de NATO'nun tam teşekküllü üyesi olacağının hissedildiğini açıkça söyleyebiliriz."

Zelenskiy, görüşmede, İsrail'deki durum ve bunun Ukrayna'yı nasıl etkileyebileceği konularını gündeme getirdiklerini vurgulayarak, "Elbette ortaklarımız, Ukrayna'nın yardım almaya devam edeceği ve kimsenin Ukrayna'yı terk etmeyeceği konusunda bize güvence veriyor. Ortaklarımıza inanıyoruz ancak, hiç şüphesiz şunu söyleyebilirim ki ne kadar çok zorluk olursa, dikkatimizi o kadar çok dağıtmamız gerekir. Bu kesinlikle açık." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede, Rusya'nın dondurulan varlıklarını, Rusya'nın saldırganlığından ve füze saldırılarından kaynaklanan zararı telafi etmek için şimdiden nasıl kullanabileceklerini ele aldıklarını belirten Volodimir Zelenskiy, "Belçika'nın, Rus terörüne karşı savunmayı desteklemek üzere dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik uygulamayı başlatan ilk ülke olması önemli. Fonlar, güvenlik için kullanılacak." dedi.

Zelenskiy, toplam 1,7 milyar avroluk bu fonların ilkinin gelecek yıl kullanılacağını sözlerine ekledi.