Zelenskiy: Rusya’nın ültimatomu yerine getirilemez
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ültimatomunu yerine getiremeyeceklerini bunun sadece Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda mümkün olacağını bildirdi.
DÜNYA 21.03.2022, 22:06
Zelenskiy, Avrupalı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, savaşın durdurulması için Rusya’nın öne sürdüğü şartları değerlendirdi.Bu bağlamda Rusya’nın ültimatomunun yerine getirilemez olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman ültimatom otomatik olarak yerine getirilecek.” dedi.Zelenskiy, karşı tarafın işgali altındaki kentlerde Rus askerlerine karşı ciddi bir halk direnişi olduğuna işaret ederek, “'Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar. Bunu ne bu kentin sakinleri ne de devlet başkanı yapacak. Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz.” ifadesini kullandı.
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