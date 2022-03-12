Zelenskiy, Rus ordusunun 'eşi benzeri görülmemiş' kayıplar yaşadığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Rus ordusunun Kiev’e girme ihtimalini değerlendiren Zelenskiy, “Şu anda Rusya mobilize ettiği binlerce askeri ve tankıyla gelirse Kiev’e girecekler. Biz bunu anlıyoruz. Eğer halı bombardımanı yaparak bu bölgenin tüm tarihi hafızasını, Kiev Knezliği ve Avrupa tarihini silmek istiyorlarsa Kiev’e girecekler.” diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya’nın bu durumda Ukrayna topraklarında asla bir “dost” bulamayacağına işaret ederek, “Amaç buysa buyursunlar gelsinler. Ancak bu durumda düşmanın bu topraklarda kendi başına, bizsiz yaşaması gerekecek, aramızda kesinlikle arkadaş bulamayacaklar.” dedi.

Rus ordusuna önemli zararlar verdiklerinin altını çizen Zelenskiy, “Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıplar yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı. Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir.” ifadelerini kullandı.

"Savaşta 1300 Ukrayna askeri hayatını kaybetti"

Savaş nedeniyle durumun Ukrayna'nın her yerinde çok zor olduğunu belirten Zelenskiy, bazı bölgelerdeki küçük kasabaların yok edildiğini ve bunun trajedi olduğunu belirtti.

Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini belirten Zelenkiy, 500’e yakın Rus askerinin esir alındığını aktardı.