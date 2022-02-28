Zelenskiy, Rus Askerlere Seslendi: Silahlarınızı Bırakın Ve Gidin!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslenerek, şunları kaydetti:
DÜNYA 28.02.2022, 12:48
"Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın."
Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacağı bildiren Zelenskiy, "Savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." dedi.
Kaynak: AA
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