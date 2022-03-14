Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mart Çarşamba günü ABD Kongre üyelerine hitap edecek.
DÜNYA 14.03.2022, 20:38
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kongre üyelerine bir mektup gönderdi.
Mektupta, "Ukrayna Devlet Başkanı, 16 Mart Çarşamba günü sabah 09.00'da Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap edecektir." ifadesine yer verildi.
Mektupta ayrıca, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği desteğin süreceği vurgulandı.
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