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Yunanistan'da kargo gemileri çarpıştı

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Yunanistan'da kargo gemileri çarpıştı
Yunanistan'ın İkaria Adası açıklarında iki kargo gemisinin çarpıştığı bildirildi. Yunan basınındaki haberlerde kazanın Ada'nın 13 deniz mili batısında meydana geldiği belirtildi.

Yunanistan'ın İkaria Adası açıklarında iki kargo gemisinin çarpıştığı bildirildi. Yunan basınındaki haberlerde kazanın Ada'nın 13 deniz mili batısında meydana geldiği belirtildi.

Birinde 21, diğerinde 22 kişilik mürettebatın bulunduğu kargo gemilerinde ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilen haberlerde, kazanın nedeninin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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