Yunanistan ve Türkiye Arasında Derinleşen İşbirliği: İklim Krizi ve Düzensiz Göç Üzerine Görüşmeler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile olan ilişkilerin çeşitli meselelerde, özellikle iklim krizi ve düzensiz göç konularında daha da güçlenmesini istediğini ifade etti.

BM Genel Kurulu'nda Türk-Yunan Diyaloğu

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu sırasında, Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Miçotakis, iki ülke arasındaki olumlu atmosferin daha da güçlenmesini arzuladıklarını dile getirdi.

Siyasi Diyaloğun Önemi

Miçotakis, Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmede, "Son dönemde Türk-Yunan ilişkilerinde gördüğümüz olumlu havanın sürdürülmesi ve daha da derinleştirilmesi konusunda hemfikiriz." dedi.

Yaklaşan YDİK Toplantısı

7 Aralık'ta Selanik'te planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına da değinen Miçotakis, iki ülkenin ortaklaşa yüzleştiği meseleleri ele alma fırsatı bulduklarını belirtti.

İki Ülke Arasındaki Göç Meselesi

Miçotakis, "Göçmen akışının kontrol altına alınması için Türkiye ile işbirliğinin kritik önem taşıdığını" vurgulayarak, bu konuda adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

İklim Krizi ve Doğal Afetler

Yaz aylarında Türkiye ve Yunanistan'ın doğal afetlerle mücadele ettiğini hatırlatan Miçotakis, iklim krizi konusunda da işbirliği yapmanın gerekliliğine dikkat çekti.

New York'ta Türk-Yunan Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in New York'taki birleşmeleri, iki ülke arasındaki mevcut olumlu ilişkilerin sürdürülmesi kararlılığını teyit etti. Bu buluşma, uluslararası meselelerin yanı sıra, iklim değişikliği ve düzensiz göç konularında işbirliğinin ele alındığı bir platform olarak hizmet etti.

Bu derinleşen Türk-Yunan işbirliği, bölgesel barış ve istikrar için olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.