Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki kayıplardan birine ulaşıldı

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, feribotun sol pupa bölümünde olduğu belirlenen kişi ile iletişime geçti. Kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyreden feribotta cuma günü yangın çıkmış, feribottaki 278 kişi kurtarılarak Korfu Adası'na ulaştırılmıştı.

Bir Türk vatandaşına hala ulaşılamıyor

Feribotta 23'ü tır şoförü, 4'ü turist toplam 27 Türk vatandaşının yolculuk ettiği kaydedilirken, kurtarılan 26 Türk vatandaşı Korfu'da misafir edilmişti. Türk vatandaşlarından birine ulaşılamadığı bildirilmişti.