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Yunanistan'da genel seçimler yaklaşıyor

Yunanistan'da 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerin olası tarihine ilişkin senaryolar, Yunanistan gündemini meşgul ederken siyasiler seçim tarihinin yaklaştığına işaret ediyor.

DÜNYA 29.11.2022, 11:18
Yunanistan'da genel seçimler yaklaşıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, cumartesi günü Atina'nın Kalithea semtinde gezerek halkla sohbet etti. "Havada seçim kokusu var." diyen Miçotakis, "Yeni Demokrasi'yi tekrar birinci yapıp tek başına iktidara getirecek 2023 seçimleri için son sürece giriyoruz artık." dedi.

Tüm erken seçim senaryolarını bugüne dek reddeden ve seçimlerin 4 yıllık görev süresinin sonunda yapılacağını vurgulayan Miçotakis'in "havada seçim kokusu var" şeklindeki sözleri, seçim senaryolarının bir kez daha gündeme taşınmasına neden oldu.

Ana muhalefet seçim tarihi istiyor

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SRYIZA) ise Miçotakis'in bu sözlerinin ardından "Madem Miçotakis seçim kokusu alıyor, (seçimleri) hemen ilan etsin ki toplum kurtulsun." açıklamasında bulundu.

Miçotakis'in modern tarihe "başarısız bir siyasetçi" olarak geçeceği ileri sürülen açıklamada, Yunanistan Başbakanı'nın ekonomi politikaları eleştirildi.

Seçimlere yaklaşılıyor

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, Miçotakis'in söz konusu sözleri için yöneltilen soruya, "2023 seçim yılı. 2023'e yaklaşık bir ay kaldı. Seçimlerin 4 yıllık görev süresinin sonunda 2023'te yapılacağını söylemiştik. Yaklaşıyoruz." yanıtını verdi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Stelyos Peças da şu ifadeleri kullandı:

"En başından beri hep seçimlerin 2023'te olacağını söyledik. 2023 yaklaşıyor. Ben olası tarihleri söyleyemem. Ajandayı açan biri birçok pazar bulabilir. Mesele bu değil. Başbakan, ilkbaharda yapılacağını söylemişti. O halde yakınız, dolayısıyla vatandaşlara neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı anlatmaya başlayabiliriz."

Siyaset sahnesindekiler, seçimlere ilişkin temenni ve öngörülerini daha sık dile getirirken Yunan basınında da seçim senaryoları daha sık ele alınmaya başladı.

Yılın ilk ayları için "sandık" senaryosu

Ta Nea gazetesi, seçim senaryolarına ilişkin yaptığı haberde, kabine üyelerinin 2023 başında seçim istediğini ileri sürdü.

Haberde, Yeni Demokrasi üyelerinin, ana muhalefet partisi SYRIZA'nın sık sık gündeme getirdiği dinleme skandalı ve hayat pahalılığının, partiye zarar vereceğine ilişkin endişeleri olduğu kaydedildi.

2023 yılına girilmesiyle Yeni Demokrasinin iktidarda 3,5 yıl tamamlamış olacağı ve bu nedenle bu tarihten sonra yapılacak seçimlerin erken seçim olarak görülmeyebileceği belirtilen haberde, 2023 bütçesinin 17 Aralık'ta parlamentonun onayına sunulmasının ardından ocak sonunda düzenlenmek üzere seçim ilan edilebileceği mevcut senaryolardan biri olarak aktarıldı.

Anketler

Son günlerde sık sık gündeme gelen anketlerde ise Yeni Demokrasi Partisi hala birinci parti olarak görülüyor. Yeni Demokrasiyi, ana muhalefet partisi SYRIZA takip ediyor.

Yapılan anketlerde, "hayat pahalılığı" seçmenler için en belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

Prorata Araştırma Şirketi'nin son yaptığı ve "ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük 3 problemin" sorulduğu ankette, "hayat pahalılığı" diyenlerin oranı yüzde 56 oldu.

Hayat pahalılığını yüzde 33 ile "ulusal sorunlar", yüzde 31 ile "düşük maaşlar ve çalışma şartları", yüzde 30 ile "yolsuzluklar", yüzde 20 ile "dinleme skandalı" takip ediyor.

Alco araştırma şirketinin anketine göre ise kararsızların seçimlerinin belirlenmesinde hayat pahalılığı yüzde 53, ekonominin gidişatı yüzde 45, Türk-Yunan ilişkileri yüzde 27 ve dinleme skandalı yüzde 17 oranında belirleyici olacak.

2019 Genel Seçimleri

Yunanistan'da son genel seçimler, Temmuz 2019'da düzenlenmiş, Yeni Demokrasi Partisi yüzde 39,85'lik oy oranıyla birinci parti olmuştu.

Yeni Demokrasiyi takip eden SYRIZA'nın ise oy oranı yüzde 31,53 olarak kayıtlara geçmişti.

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