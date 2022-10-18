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Yunanistan'a, Almanya'dan "Marder" tipi zırhlı araçların ilk teslimatı yapıldı
Yunanistan'ın Almanya'dan beklediği "Marder-1A3" tipi zırhlı araçlardan 6'sının Yunanistan'a teslim edildiği bildirildi.
DÜNYA 18.10.2022, 16:21
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Marder-1A3" tipi zırhlı araçların Yunanistan'a teslimatı, Almanya ile yapılan anlaşma çerçevesinde belirlenen program doğrultusunda devam edecek.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 31 Mayıs'ta yaptığı görüşme sonucunda, Yunanistan'ın sahip olduğu "BMP-1" tipi zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderilmesi, onların yerine Almanya'dan "Marder" tipi zırhlı araçlar temin edilmesi kararlaştırılmıştı.
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