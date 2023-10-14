Yeni Zelanda'da seçimleri muhalefetteki Ulusal Parti kazandı

Yeni Zelanda'da yapılan genel seçimlerde, muhalefetteki muhafazakar "Ulusal Parti", geçerli oyların yüzde 38,95'ini alarak birinci parti oldu. Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda'daki genel seçimlerde oy sayımı tamamlandı.

Buna göre, Christopher Luxon'un lideri olduğu Ulusal Parti, oyların 38,95'ini alarak seçimi kazandı.

Başbakan Chris Hipkins önderliğindeki İşçi Partisi ise yüzde 26,90 ile yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yeşil Parti oyların yüzde 10,77'sine sahip olurken, ACT Partisi yüzde 8,98, NZ First Partisi yüzde 6,46 oy aldı.

Ülkede kayıtlı 3,8 milyon seçmen, parlamentodaki 120 sandalye için oy kullanmıştı.

Uluslararası Para Fonunun (IMF), Yeni Zelanda'nın 2025'e kadar uzun süreli enflasyonla karşı karşıya kalabileceği yönündeki uyarısının ardından Ulusal Parti ve İşçi Partisi, ekonomiyi iyileştirmeyi ve enflasyonu kontrol altına almayı vadetmişti.