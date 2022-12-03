Yemen'de ilaç sıkıntısı çeken hastalar yaşam mücadelesi veriyor

Uzun yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de insani kriz korkunç boyutlara ulaşırken, hastaların çektiği ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı durumun vahametini arttırıyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de savaş birçok sektörü olumsuz etkiliyor. Ülkede yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaşın günlük yaşama etkileri sağlık sektöründe de ciddi şekilde hissediliyor.

Açlık ve sefalet içindeki ülkede kronik hastaların savaş nedeniyle zaten fiziki ve psikolojik olarak yorgun düşen bedenleri ilaç ve tedaviden yoksun kalıyor.

Böbrek hastaları başta olmak üzere tıbbi takip ve tedaviye ihtiyaç duyan tüm hastaların, ilaç yetersizliği ve birçok sağlık kuruluşunun kapanması gibi sebeplerle çektiği sıkıntılar her geçen gün katlanıyor.

Uluslararası kurumların verilerine göre çatışmalar ve yoksunluk nedeniyle ülkedeki sağlık kuruluşlarının neredeyse yarısına yakını kapandı.

Sağlık kuruluşlarının yetersiz kalması hastaların çektiği acıları arttırıyor. Bir yandan hastalıkla diğer yandan ülkenin içinde bulunduğu insani krizle mücadele eden hastalar, ciddi boyuta ulaşan sağlık krizi nedeniyle ölümle pençeleşiyor.