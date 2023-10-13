Ürdün, şiddet eylemlerinin artmasına karşı uyardı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim, Gazze'deki insani krizin ağırlaşması, şiddet eylemlerinin artması ve yayılmasına karşı uyarıda bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Gazze'deki durumun kötüleşmesini durdurmak için uluslararası çabaları birleştirmenin yollarının tartışıldığı görüşmede, bölgedeki gerilimi ve savaşı durdurmak, sivilleri korumak, uluslararası insani hukuka saygı göstermek ve acil insani koridorlar açarak buraya tıbbi ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için çabaların yoğunlaştırılmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim, Gazze'deki insani krizin ağırlaşması, şiddet eylemlerinin artması ve yayılmasına karşı uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.