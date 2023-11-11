Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail savaş suçu işliyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in ablukayı sıkılaştırarak yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'ne su ve gıda girişini engellemesinin savaş suçu olduğunu söyledi. Kral Abdullah, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması durumunda bölgede, bedelini her iki taraftaki masum insanların ödeyeceği ve sonuçlarının tüm dünyayı etkileyeceği büyük bir çatışmaya girilebileceği uyarısında bulunan Kral Abdullah, "Gazze derhal durdurulması gereken korkunç bir savaşa maruz kalıyor." dedi.

Ürdün'ün Filistinli kardeşlerine insani yardım gönderme görevini mümkün olan her yolla yerine getirmeye devam edeceğini vurgulayan Kral Abdullah, "İsrail'in Gazze'ye su ve gıda girişini engellemesi savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Ürdün Kralı, "Arap ülkelerinin çabalarının bir sonucu olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Gazze konusunda aldığı kararın (acil insani ateşkes çağrısı), İsrail'in Gazze konusunda atacağı ilk adım olarak uygulaması gereklidir. Savaşı ve yerinden edilmeyi en kısa sürede durdurmak, Orta Doğu'da ciddi bir barış sürecini başlatmak ve bunun hiçbir şekilde sekteye uğramasına izin vermemek için siyasi bir koalisyonun kurulması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kral Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu adaletsizlik bir ay önce başlamadı; tecrit duvarlarının, kutsallara ve özgürlüklere yönelik saldırıların hakim olduğu ve mağdurlarının çoğunluğunun masum siviller olduğu 70 yılı aşkın bir sürenin devam eden bir adaletsizlik söz konusu. Aynı zihniyet, camileri, kiliseleri, hastaneleri hedef alarak, doktorları, kurtarma ve yardım ekiplerini, hatta çocukları, yaşlıları, kadınları öldürerek Gazze'yi yaşanmaz bir yer haline getirmeyi hedefliyor.”

Hiçbir dinin ve ortak insani değerlerin sivillerin öldürülmesini ve dünyanın gözü önünde sergilenen vahşeti kabul etmediğini vurgulayan Abdullah, "Dini, ırkı, dili ne olursa olsun barışa ve insan onuruna inanan herkese diyoruz ki, Filistin meselesini çözememenin ve soruna kökünden çözüm bulmamanın bedelini tüm dünya ödeyecek." ifadelerini kullandı.