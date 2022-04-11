UNICEF: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
UNICEF, Ukraynalı çocukların üçte ikisinin Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle evlerini terk ettiğini açıkladı.
DÜNYA 11.04.2022, 21:05
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine, Ukrayna'ya ziyaretinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine brifinginde, 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta 142 çocuğun hayatını kaybettiğini, 229 çocuğun ise yaralandığını söyledi.
Ukrayna'da kaldığı tahmin edilen 3,2 milyon çocuğun yarısının yeteri kadar gıdaya erişimi olmadığından endişe duyduklarını belirten Fontaine, altyapılara saldırılar nedeniyle 1,4 milyon kişinin ise suya erişimi olmadığını vurguladı.
Mariupol ve Herson kentlerinde ise durumun çok daha kötü olduğuna dikkati çeken Fontaine, ülke genelinde okulların kapalı olmasının ise 5,7 milyon öğrenciyi etkilediğini ifade etti.
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