UNICEF: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 1000 çocuk öldü veya yaralandı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaşta bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.
DÜNYA 23.08.2022, 11:33
Bu, günde ortalama 5'ten fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor.
UNICEF Genel Direktörü Catherine Russel, "Bunlar sadece Birleşmiş Milletlerin doğrulayabildiği sayılar. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Çocuk kayıplarının çoğuna patlayıcı silahların kullanımı neden oldu." dedi.
UNICEF'e göre ayrıca, her 10 okuldan 1'inin savaşta hasar gördüğünü veya yıkıldığı tahmin ediliyor.
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