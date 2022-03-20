Ukraynalılar, Rusya ile savaşta ölen yakınlarını gözyaşlarıyla defnediyor
Rusya ile yaşanan savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, Kiev’de düzenlenen sade merasimle defnediliyor.
DÜNYA 20.03.2022, 21:08
Başkent Kiev’de bulunan Baikove Mezarlığı, Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle en hüzünlü ve yoğun günlerini yaşıyor.Savaşta hayatını kaybeden, Kiev’de ikamet eden sivil ve askerlerin cenazeleri bu mezarlıkta defnediliyor.
Bazen mezarlıkta aynı anda birkaç cenaze merasimi gerçekleştiriliyor. Kiev yakınlarındaki bir patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Alexsandar Şasa için düzenlenen merasime Şasa’nın ailesi ve silah arkadaşları katıldı.
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