Ukrayna'ya siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık
DÜNYA 24.03.2022, 17:09
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık." dedi.
Stoltenberg, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir." açıklamasında bulundu.
Stoltenberg, "Çin, Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamamalıdır." diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Çatışmanın Avrupa'da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım." ifadesinde bulundu.
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