Ukrayna-Rusya savaşında siviller zarar görüyor
Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar nedeniyle çatışma alanında yaşayan siviller zarar görmeye devam ediyor.
DÜNYA 20.07.2022, 21:21
Rus ordusunun Harkiv şehrindeki saldırılarında bir top mermisinin sivillerin bulunduğu bölgeye isabet etmesi sonucu aralarında biri çocuk üç kişi hayatı kaybetti. Otobüs durağı yakınında meydana gelen patlama esnasında halkın otobüs beklediği ifade edildi.
Öte yandan Ukrayna birlikleri de Rusya'nın güneyde Ukrayna sınırına yakın bölgesinde bulunan köylere saldırı düzenledi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki Juravlevka ve Nehoteyevka köylerine Ukrayna tarafından atılan 5 top mermisinin patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini, bazı evlerin zarar gördüğünü bildirdi.
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