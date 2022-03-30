Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi.
DÜNYA 30.03.2022, 10:40
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığı belirtildi.
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