Ukrayna: Ruslar Kramatorsk garını vurdu, 30'dan fazla ölü ve 100'den fazla yaralı var

Ukrayna Demiryollarının Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Kramatorsk tren garına 2 füze isabet etti. İlk belirlemelere göre, 30'dan fazla sivil öldü, 100'den fazla sivil yaralandı." ifadesine yer verildi.Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.

Zelenskiy: Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 30'dan fazla sivilin öldüğü, 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili, "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.