Ukrayna: Rus ordusu, Mariupol’daki tahliye konvoyuna ateş açtı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol bölgesindeki savaştan kaçan sivillerin bulunduğu tahliye konvoyuna ateş açtığını bildirdi.
DÜNYA 16.03.2022, 21:09
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gündüz saatlerinde Mariupol’daki savaştan kaçarak Zaporijya bölgesine giden tahliye konvoyuna çok namlulu roketatar sisteminden ateş açtığı kaydedildi.
İlk belirlemelere göre, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu aktarıldı.
Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
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