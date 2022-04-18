Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda 5 güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.

Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kozicki, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Füzelerden 3'ü askeri altyapı tesislerine 1'i lastik atölyesine isabet etti. Saldırılar nedeniyle yangınlar çıktı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. İsabet alan yerler büyük hasar gördü. Yaralılardan biri çocuk." ifadelerine yer verdi.

"Rus güçler Kreminna kentine girdi"

Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Kreminna kentine girdiği bildirildi.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Facebook hesabından, "Ruslar Kreminna'ya girdi. Sokak çatışmaları başladı. Tahliye imkansız." bilgisini paylaştı.

Rus ordusunun Kreminna'ya çok sayıda tank ve zırhlı araçla girdiğini belirten Gayday, sivillerin kentte mahsur kaldığını belirtti.

"Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün açılmayacağını duyurdu.

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün maalesef insani koridorlar olmayacak. Dün Mariupol, Berdyansk, Tokmak, Energodar koridorları için uzun ve zorlu görüşmeler yaptık. Herson ve Luhansk bölgeleri için de müzakereler yapıldı. Ama Ruslar bombalamayı ve insani koridorları engellemeyi sürdürüyor. Güvenlik nedeniyle bugün insani koridorların açılmamasına karar verildi." bilgisini paylaştı.

Ukrayna dün de insani koridorlar üzerinde Rusya ile anlaşma sağlayamamıştı.