Ukrayna: Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında azalma görmüyoruz
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, "sınırlarındaki Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmediklerini" belirtti.
DÜNYA 21.02.2022, 14:07
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın, sınırlarındaki kara, hava ve deniz güçleri olarak toplam 147 bin Rus birliğini izlediğini söyledi."Birliklerin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmüyoruz." diye konuşan Reznikov, hareket halindeki Rus birliklerinin önceki mevzilerine çok kısa sürede dönebileceğini, her türlü senaryoya hazır olduklarını aktardı.
Reznikov, Rusya'nın aynı anda karadan ve denizden Ukrayna'yı çevirip, Donbas bölgesinde çatışmaları kızıştırabileceğini ve siber atak gibi diğer baskı araçlarını kullanabileceğini vurgulayarak bu hareketlerin amacının ülkesinin yönünü Avrupa Birliği ve NATO'dan döndürmek olduğunu ifade etti.
Röportaj & Söyleşi Tümü
16
açık
Namaz Vakti 21 Şubat 2022
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:44
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:21
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14