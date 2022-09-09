Ukrayna'nın yeniden yapılanma maliyetinin 349 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

Ukrayna hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankasından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi raporunun sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın mevcut yeniden yapılanması ve toparlanmasının maliyetinin 349 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği, bu rakamın ülkenin 2021 yılı gayrisafi yurt içi hasılasının 1,5 katından fazla olduğu aktarıldı.