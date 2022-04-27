Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki saldırılar giderek artıyor

Ukraynalı yetkililerin ve resmi kuruluşların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu savaşın 63. gününde ülkenin doğusuna yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Harkiv bölgesinde çok sayıda personelle saldırılar gerçekleştiren Ruslar, İzyum kentine bağlı iki yerleşim birimini ele geçirdi. Donbas'ta ise Liman ve Severodonetsk bölgelerinde birer köy, Rusların kontrolüne geçti.

Ukrayna askerleri ise Mıkolayiv bölgesinde Rus ordusunun saldırılarını önledi ve 3 yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı. Herson bölgesinde de 3 köy, Ukrayna askerlerince kurtarıldı.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Gorskaya yerleşim biriminin