Ukrayna'nın Demidov köyü sakinleri topraklarını bırakmamakta kararlı
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın yaşandığı Demidov köyü sakinleri, topraklarını sonuna dek savunacaklarını ve kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti.
DÜNYA 05.05.2022, 18:30
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Demidov köyünde Rus ordusunun saldırılarının ardından hayat normale dönüyor.
Saldırılar sırasında köyünü terk etmeyenler, evlerindeki hasarı giderme yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
"Gerekirse ölürüm ancak vatanımı teslim etmem"
Köy sakinlerinden İvan Fyodorov, kendisinin Rus kökenli olduğunu belirterek, "Soyadım Rus. Dedelerim Rusya'nın Smolensk bölgesinde doğdu. Babam 2. Dünya Savaşı'nda yer aldı ve Berlin'e kadar gitti. Kendisi vatansever biriydi. Beni de bu yönde eğittiği için kendisine minnettarım." dedi.
Kendisinin ise Ukrayna'da doğduğunu belirten Fyodorov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı Bölgesel Savunma Kuvvetlerinde yer aldığını söyledi.
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