Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de önlemler daha da sıkılaştırılıyor.
DÜNYA 06.03.2022, 22:41
Rusya-Ukrayna savaşında 11. gün geride kalırken, Kiev'in çevresinde çatışmalar şiddetleniyor.
Özellikle Kiev'e yakın İrpin'de sabah saatlerinde Rus güçleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar yaşandı.
Rus güçleri Kiev'e doğru ilerlemeye çalışırken, Ukrayna güçleri de başkentteki güvenlik önemlerini artırmaya devam ediyor.
Kiev'de ana yolların yanı sıra ara yollara da çok sayıda güvenlik kontrol noktası kurulmuş durumda.
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