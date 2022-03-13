Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşacak
Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü İsmagilov, Rus askerleri ile savaşmak üzere Ukrayna savunma güçlerine katıldı.
DÜNYA 13.03.2022, 18:01
Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmagilov, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, askeri üniforma giyerek Kiev Bölgesel Savunma Kuvvetleri üyeleri ile poz verdi.Tatar kökenli İsmagilov, kendisi ve beraberindekileri "teröre karşı savunma güçleri" olarak tanımlayarak, "Barış zamanında bildiğiniz bu inanılmaz vatansever insanlar, aniden savaş zamanında kardeş oluyorlar." ifadesini kullandı.
İsmagilov, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle pek çok Müslüman'ın kaçmak ve mülteci durumuna düşmek zorunda kaldığını belirterek, "Ukrayna Müslümanları müftüsü olarak Ukrayna'daki Müslümanları ordumuza ve devletimize desteğe çağırıyorum." demişti.
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