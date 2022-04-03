Ukrayna: Mariupol’den Zaporijya’ya sivillerin tahliyesi sürüyor
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol’den Zaporijya’ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.
DÜNYA 03.04.2022, 18:11
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sosyal medya hesabından, Ukrayna’daki savaşta sivillerin çatışmaların olduğu şehirlerden tahliyesine yönelik açıklamalarda bulundu.Berdyansk şehri yakınlarında 17 otobüs bulunduğunu, bunlardan 10'unun sivilleri tahliye etmek için hazır beklediğini belirten Vereşçuk, bu otobüslerin şehre bırakılmaması halinde sivillerin Berdyansk şehrinin girişindeki kontrol noktasına gelmesini istedi.
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