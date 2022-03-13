Ukrayna: Lviv'deki saldırıda 35 kişi öldü, 134 kişi yaralandı

Lviv Valisi Maksim Kozicki, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında ölü sayısının 35, yaralı sayısının 134 olduğunu kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yabancı eğitmenlerin çalıştığı uluslararası bir barış ve güvenlik merkezini hedef alan saldırıya tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bu, AB-NATO sınırı yakınında barış ve güvenliğe yönelik yeni bir terör