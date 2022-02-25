Ukrayna krizinde Biden'ın diplomatik çabaları karşılık bulmadı

ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi, Ukrayna-Rusya arasında gerilimin tırmanmaya başladığı Kasım 2021'den bu yana yoğun bir diplomasi yürütse de bu temaslar sonuç vermedi ve Rusya, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlattı.

DÜNYA 25.02.2022, 11:17
Ukrayna krizinde Biden'ın diplomatik çabaları karşılık bulmadı

Ukrayna'da bugünkü duruma giden süreç, Kasım 2021'de yayımlanan uydu görüntülerinde, Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce asker yığdığının ortaya konmasıyla başladı.Washington yönetimi, o günden sonra yaptığı tüm açıklamalarda, sorunun "diplomasi" yoluyla çözülmesi çağrısı yaparken bir taraftan da işgale kalkışması durumunda Putin'in 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğinde karşılaştığından çok daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı mesajı verdi.

Gelinen son noktada ise ABD, Rusya'nın "işgale" başladığını belirterek ilk yaptırımları duyurdu.

ABD, her ne kadar "diplomasiye hala kapımız açık" mesajı verse de dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyinde iptal edilen toplantılarla diplomasi masaları dağılmış oldu.

Kasımdan bu yana Biden ve Putin 3 kez görüştü

Ukrayna-Rusya sınırında tansiyonun yükselmeye başladığı Kasım 2021'den bu yana Biden ve Putin, toplam 3 ayrı görüşme yaptı.

Biden ve Putin'in 7 Aralık 2021'de video konferans yoluyla yaptığı ilk görüşmenin ardından Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan'ın, Putin'e Ukrayna'yı işgal etmeleri durumunda ABD'nin Ukrayna'ya ve bölgedeki NATO müttefiklerine askeri desteğini artıracağını söylediğini açıkladı.

Kremlin ise Putin'in, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti talebinde bulunduğunu aktardı.

Biden yönetimi, ilk görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmelerde, Ukrayna'ya asker göndermenin masada olmadığına ancak gerekirse bölgedeki NATO müttefiklerine asker takviyesi yapılacağına işaret etti.

İki lider arasında Ukrayna konusunda ikinci görüşme, 31 Aralık 2021'de yapıldı. Görüşmede, Biden, Putin'e gerginliği azaltma çağrısı yaptı ve Ukrayna'ya yönelik askeri bir hamle yapması durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşacağı konusunda mevkidaşını uyardı.

Biden ve Putin arasında son görüşme ise 12 Şubat'ta gerçekleşti. Biden, burada Rusya'yı Ukrayna'yı işgalden kaçınması konusunda uyardı.

Avrupa'da 3 günlük "Ukrayna diplomasisi"

ABD, diplomatik çabalarını uluslararası organizasyonlar bağlamında da sürdürdü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 10 Ocak'ta ABD ve Rusya'nın dışişleri bakan yardımcıları bir araya geldi ancak bu görüşmeden somut bir yanıt çıkmadı.

12 Ocak'ta NATO ile Rusya arasında uzun zaman sonra teması sağlayacak NATO-Rusya Konseyi toplanırken Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkelerinin katılımcıları arasında bulunduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 13 Ocak'ta toplantı düzenledi.

Bu süreçte ABD'li ve Rus dışişleri bakanları, gerek yüz yüze gerekse telefondan yoğun bir diplomasi yürüttü ancak ABD, bir türlü Rusya'dan istediği yanıtı alamadı.

ABD, diplomasi trafiğinde sadece Rusya ile değil, Ukrayna ile NATO ve AB üyesi ülkelerle de sıkı bir diplomasi yürüttü.

ABD ve Rusya karşılıklı taleplerde bulundu

Rusya, 17 Aralık 2021'de NATO ve ABD'ye detaylı şekilde güvenlik taleplerini sundu. Talepler arasında NATO'nun Doğu Avrupa'da askeri eylemlerini kesmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması için teminat verilmesi yer alıyordu.

Washington ise 26 Ocak'ta Rusya'nın taleplerine yanıt verdi ve NATO'nun "açık kapı" politikasını yürüttüğünü belirterek, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması talebini reddetmiş oldu.

Putin, 28 Ocak'taki açıklamasında, Rusya'nın güvenlik taleplerinin karşılanmadığını vurguladı.

Diplomasi masasının dağılmasına giden süreç

ABD, ocak ayının sonlarına doğru bir taraftan "diplomasi" vurgusu ve çağrısı yaparken bir taraftan da Rusya'nın şubatta Ukrayna'yı işgal edebileceği ihtimalini sıklıkla dile getirdi.

Biden, 27 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgal edebileceğini kaydetti.

Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri sözcüleri ise bölgedeki hareketliliğe bakıldığında Ukrayna işgalinin "an meselesi" olduğunu belirtti.

Amerikan istihbaratı ise Rusya'nın Ukrayna'da "yanıltma operasyonu" yapmaya hazırlandığını, kendi ürettiği sahte delilleri bahane ederek Ukrayna'yı işgal edeceğini bildirdi.

ABD'li yetkililer ise son haftalarda yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın gereksiz bir savaşa girdiğini belirterek, diplomasi için hala vakit olduğu uyarısında bulundu.

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