Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları, ileriye dönük olumlu bir gelişme
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yapılan müzakerelerin sonuçlarının "ileriye dönük olumlu gelişme" olduğunu söyledi.
DÜNYA 30.03.2022, 20:07
Lavrov, Çin'in Anhui eyaletindeki Tunşi kentinde gazetecilere Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereleri değerlendirdi.Müzakerelerin olumlu geçtiğini belirten Lavrov, "İstanbul'da dün yapılan müzakerelerin sonuçlarını ileriye dönük olumlu gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.
Bunun nihai sonuç henüz olmadığına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:
"Ukraynalı müzakerecilerin, Ukrayna'nın nükleer ülke olmaması ve blok dışı olması statüsünün ve NATO çerçevesi dışında güvenliğin sağlanması gerektiğini teyit etmesi gibi Ukraynalı meslektaşların Kırım ve Donbas meselelerinin kesinlikle çözülmüş olması yönündeki anlayışlarının önemli bir ilerleme olduğunu düşünüyorum."
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