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Ukrayna: Groza köyüne Rusların düzenlediği saldırıda 49 kişi öldü

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Ukrayna: Groza köyüne Rusların düzenlediği saldırıda 49 kişi öldü
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesinin Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlenen Rus saldırısında 49 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinin Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyündeki sivil tesisi, Rusların füzelerle bombaladığını belirtti.

Saldırıda 6 yaşındaki çocuk dahil 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydeden Yermak, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktararak, "Ruslar, bile bile barışçıl insanları alaycı şekilde öldüren teröristlerdir." ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun Groza köyünde çok sayıda sivilin bulunduğu bir kafe ve dükkanı bombaladığını kaydetti.

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