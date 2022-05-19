Ukrayna: Düşman birlikleri çabalarını Donetsk bölgesine yoğunlaştırıyor

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Belarus sınırından Ukrayna'nın sivil ve askeri altyapısına yönelik bombalı saldırı tehdidinin hala mevcut olduğu belirtildi.Açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'nın Çernigiv ve Sumi bölgelerindeki yerleşim yerlerini bombaladığı ve söz konusu bölgelerde insansız hava araçlarını kullanarak keşif yapma girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Düşman birliklerin ülkenin doğusundaki saldırı operasyonlarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Düşmanın başlıca çabaları Donetsk yönüne yoğunlaşıyor." ifadesi kullanıldı.