Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bölgede savaş, bildiğimiz dünya düzeninin sonu olacak

Ukrayna Dışişleri BakanıKuleba, Ukrayna’da başlayacak geniş çaplı bir savaşın dünya düzeninin sonu olacağı uyarısında bulundu.

DÜNYA 23.02.2022, 21:26
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bölgede savaş, bildiğimiz dünya düzeninin sonu olacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda düzenlenen Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.

Kuleba, Rusya’nın söz konusu bölgeye asker yığmasının herkesi endişelendirmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu meclisteki her milleti uyarıyorum, Başkan Putin Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürebileceğine karar verirse, hiç kimse bu krizin dışında kalamayacak, hükümetiniz ve halkınız, hükümetimiz ve halkımızla birlikte bunun acı sonuçlarıyla karşılaşacaktır. Bu yüzden bu son şans üzerine harekete geçmeli ve Rusya'yı olduğu yerde durdurmalıyız. Başkan Putin'in tek başına durmayacağı açık.”

"Ukrayna'da büyük çaplı bir savaşın başlaması, bildiğimiz dünya düzeninin sonu olacak"

Rusya’nın saldırgan politikalarına karşı BM’nin sorumluluğunu hatırlatan Kuleba, şöyle devam etti:

“Ukrayna'da büyük çaplı bir savaşın başlaması, bildiğimiz dünya düzeninin sonu olacak. Rusya'ya şimdi sert, hızlı ve kararlı bir yanıt gelmezse, küresel güvenlik düzenini korumakla görevli uluslararası finans kuruluşlarının tamamen iflas etmesi anlamına gelecek ki bu, bizi 20. yüzyılın en karanlık zamanlarına geri götürecek bir kabus senaryosudur. Rusya, Ukrayna'da durmayacak. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi, kelimenin tam anlamıyla tüm kuralları çiğnemeyi başarırsa, diğer oyuncular ondan ilham alacak ve onun yolunu takip edecek. Şimdi yapmaya çalıştığı şey, BM’nin zayıf, kararsız ve temel ilkelerini savunmaktan aciz olduğunu kanıtlamaktır. Bu kurallar Rusya'ya ve Putin'e uygulanmazsa, BM Rusya için diğer uluslara önderlik etmede nasıl bir rol görüyor olacak?”

Kuleba, Rusya’nın tutumunun reddedilmesi gerektiğinin altını çizerek, BM’nin kararlı ve azimli bir şekilde harekete geçmesi için çok fazla vakti olmadığını hatırlattı ve şunları kaydetti:

“Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını arttırmaya hazır olduğunu gösteriyor ve onu durdurmak, caydırmak ve kontrol altına almak için sınırlı zamanımız var. Artık eyleme geçilmeyen her saat, Ukraynalıların yaşamları için bir tehdit oluşturuyor, sadece askeri olarak değil, aynı zamanda kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere sivilleri de kapsıyor. Bu, kolektif küresel güvenliğimize ve özgürlüğümüze yönelik artan bir tehdittir. Ukrayna, uluslararası toplumdan kararlı ve orantılı eylemler bekliyor.”

"Barışçıl çözümlere, siyasi ve diplomatik yollar dışında bir alternatif görmüyoruz"

Ukrayna’nın hala diplomatik çözüme inandığına işaret eden Kuleba, “Barışçıl çözümlere, siyasi ve diplomatik yollar dışında bir alternatif görmüyoruz. Rusya tırmanışa ve provokasyonlara devam ederken, diplomasinin sözünü söylemesi için hala bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kuleba, Türkiye’nin de adını zikrederek şimdiye kadar barışcıl yollar konusunda çaba sarf eden ülkelere teşekkür ederek, “Birçoğunuzun şimdiye kadarki çabaları için minnettarız. Uluslararası toplumun Avrupa'nın merkezinde alevlenmek üzere olan yangını söndürmek için elinden geleni yapmasını bekliyoruz. Rusya'nın güvenlik krizi, Rusya'nın diplomasi yoluna dönmesiyle sona ermeli.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarından kuvvetlerini çekmesi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaktan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Kuleba, öte yandan da tüm olası senaryolara hazır olduklarını ve Rusya'nın saldırılara devam etmesi halinde topraklarını ve halkını koruyacaklarını kaydetti.

Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölge Donetsk ve Luhansk’ın sözde bağımsızlığını tanımasını sert bir dille eleştiren Kuleba, bunun BM ve uluslararası hukukun temel ilkelerine açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

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