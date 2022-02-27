Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Uluslararası Adalet Divanına Başvuru Yaptı: Rusya Soykırım Yapıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırısını meşrulaştırmak için soykırım kavramını manipüle ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvuru yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısını sonlandırmasına ilişkin acil karar beklediklerini ifade etti.
Rusya'nın saldırganlığını meşrulaştırmak için soykırım kavramını manipüle ettiği gerekçesiyle UAD'ye başvuru yaptıklarını belirten Zelenskiy, Rusya'nın bu nedenle sorumlu tutulması gerektiğini ve gelecek hafta duruşmaların başlamasını beklediklerini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanımış ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlatmıştı. Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yapmıştı.
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