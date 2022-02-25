Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, etkili uluslararası yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynanın özgürlüğünü ve topraklarını savunduklarını vurgulayarak, "Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.
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