Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'yi savaşı önleyememekle suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitabında, Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri en kötü suçların işlendiğini belirterek, Rusya'nın Buça ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısı yaptı.

Rus ordusunu, Buça'da "kadınları, çocukları ve aileleri öldürmek, cesetleri yakmak ve tecavüzle" suçlayan Zelenskiy, Rusya'nın eylemlerini DEAŞ'ın işlediği suçlara benzetti.

Zelenskiy, Buça'da neler yaşandığına dair uydu görüntüleri ve kanıtlar olduğunu belirterek, Rus ordusuna emir verenlerin ve bu suçları işleyenlerin "savaş suçundan yargılanmasını" istedi.