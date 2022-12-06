Son Dakika
Bakan Soylu: (İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı) Bombanın sosyal medya üzerinden yaptırıldığını söyleyebilirim
Ukrayna'dan kuraklıkla mücadele eden Afrika ülkelerine tahıl desteği
Ukrayna, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Doğu Afrika ülkelerine ilk tahıl sevkiyatını yaptığını duyurdu.
DÜNYA 06.12.2022, 10:39
Ukrayna'nın Addis Ababa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ilk geminin Cibuti'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Tahıl sevkiyatının, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programından bağımsız olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, gelecek hafta da Etiyopya'ya ve Somali'ye sevkiyat yapılacağı kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Etiyopya, Güney Sudan, Somali, Kongo, Kenya ve Yemen gibi gıda sorunu yaşayan ülkelere destek olacaklarını açıklamıştı.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 06.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 05.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 04.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 03.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 02.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 01.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 06 Aralık 2022
|İmsak
|06:36
|Güneş
|08:07
|Öğle
|13:00
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
|15
|26
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4