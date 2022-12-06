Ukrayna'dan kuraklıkla mücadele eden Afrika ülkelerine tahıl desteği

Ukrayna'nın Addis Ababa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ilk geminin Cibuti'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Tahıl sevkiyatının, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programından bağımsız olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, gelecek hafta da Etiyopya'ya ve Somali'ye sevkiyat yapılacağı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Etiyopya, Güney Sudan, Somali, Kongo, Kenya ve Yemen gibi gıda sorunu yaşayan ülkelere destek olacaklarını açıklamıştı.