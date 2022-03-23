Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer karelere yansıdı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla Suriye'de 11. yılını geride bırakan iç savaş, benzer acılara ve gözyaşlarına sahne olurken her iki savaşta çekilen fotoğraf kareleri, büyük benzerlikler taşıyor.

Savaşların ortak mirası: Yıkım

Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanın yol açtığı yıkımın bir benzeri, Suriye'deki Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın muhalif kentlere düzenlediği saldırıdan sonra çekilen fotoğraf karelerinde görüldü.

Acının rengi bir oldu

Harkiv kentinde Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası yaralanan ve yüzü kan içinde kalan Olena Kurilo'ya ait fotoğraf, Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu.