Ukrayna'daki çatışmalarda enkaza dönen Zahaltsi köyünde savaşın izleri silinmeye çalışılıyor

Kiev bölgesindeki savaşın en ağır izlerini taşıyan köylerden Zahaltsi'ye geri dönen halk, çatışmalarda hasar gören evlerini yaşanabilecek hale getirmeye çalışırken tamamen yanan veya yıkılan evlerin sahipleri de imkanları kısıtlı olsa da yeni evler inşa etme hayalleri kuruyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan itibaren martın sonuna kadar yoğun çatışmalara sahne olan Zahaltsi köyünde, yerle bir olmuş altyapının yanı sıra köy merkezinde yıkılan kilise ve yolda patlamış haldeki bir tank da dikkati çekiyor.