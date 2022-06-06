Ukrayna'daki çatışmalarda enkaza dönen Zahaltsi köyünde savaşın izleri silinmeye çalışılıyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde Rus güçlerinin hava saldırıları sonucu harabeye dönen Zahaltsi köyünde savaşın izleri silinmeye çalışılıyor.
DÜNYA 06.06.2022, 20:31
Kiev bölgesindeki savaşın en ağır izlerini taşıyan köylerden Zahaltsi'ye geri dönen halk, çatışmalarda hasar gören evlerini yaşanabilecek hale getirmeye çalışırken tamamen yanan veya yıkılan evlerin sahipleri de imkanları kısıtlı olsa da yeni evler inşa etme hayalleri kuruyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan itibaren martın sonuna kadar yoğun çatışmalara sahne olan Zahaltsi köyünde, yerle bir olmuş altyapının yanı sıra köy merkezinde yıkılan kilise ve yolda patlamış haldeki bir tank da dikkati çekiyor.
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