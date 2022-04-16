Ukrayna'da son 24 saatte 1499 sivil güvenli bölgelere taşındı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da onaylanan 9 insani yardım koridoru üzerinden tahliyelere ilişkin güncel verileri paylaştı.

Gün içinde yardım koridorları üzerinden toplam 1499 kişinin tahliye edildiğini kaydeden Vereşçuk, daha çok Mariupol, Berdyansk, Pologov ve Vasilyevki kentlerindeki sivillerin Zaporojiye bölgesine taşındığını aktardı.

Vereşçuk, Luhansk bölgesinde yoğun çatışmalara rağmen 68 sivili tahliye etmeyi başardıklarını ancak Lisiçansk kentinde Rus askerlerinin saldırıları nedeniyle tahliyeyi iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.