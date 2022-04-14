Ukrayna'da siviller mayın tehlikesinin sürdüğü köylere giremiyor

Askeri yetkililer, Kiev'e yakın ağır hava saldırılarının yaşandığı Gostomel şehrinden 5 kilometre uzaklıkta yer alan Moshun köyünde mayın tarama çalışmaları sürdürüyor.

Hava saldırıları sırasında ağır hasar gören köyden tahliye edilen insanlar, geri dönmeye çalışsa da köy girişinde beklemek zorunda kalıyor.

Siviller köylerine dönmeye çalışırken, yetkililerin sivilleri köye almaması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Yetkililer, Rus birliklerin bölgeden çekilmesinden sonra köyde çok fazla mayın ve patlamamış mermi kaldığını belirtiyor.

Soyadını belirtmek istemeyen yaşlı köy sakini Aleksander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç saat bekledikten sonra köye giremeyince geçici olarak kaldığı bölgeye geri dönmeye karar verdiğini belirtti.

Aleksander, "Köye girmeye çalıştık ama bırakmıyorlar. Çok fazla patlayıcı madde varmış. 45 gün köyde değiliz, orada mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Yarın girebileceğimize söz verdiler." dedi.

Köy sakini Aleksander Murhal ise savaşın ilk günlerinden beri Rus hava saldırılarının sürdüğünü ve 10 Mart'ta köyden ayrıldıklarını belirterek, "Şimdiye kadar köye giremiyoruz. Bizi bırakmıyorlar." diye konuştu.

Murhal, köyde yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığını ve altyapının harabeye döndüğünü vurgulayarak, "Köyde binaların yüzde 80'ı bombalandı." ifadesini kullandı.